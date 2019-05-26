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منوعات

قط بري نادر يعود للظهور بعد 150 عاما من الاختفاء

الأحد 26/مايو/2019 - 07:36 م
صدى البلد
محمد علي
أكد أحد المهتمين بالحياة البيئية في بريطانيا عودة ظهور القط الإنجليزي البري الذي أعلن عن انقراضه، منذ القرن التاسع عشر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وقال الناشط البيئي ديريك جاو، إن 3 مجموعات من القطط البرية الإنجليزية بدأت بالظهور مجددا، بعد اختفائها منذ ما يزيد على 150 عاما.

وأكد الناشط البيئي جاو، وهو خبير مجال إكثار الثدييات، أنه بدأ بإنشاء أول مجمع لتربية القطط البرية في مزرعته الواقعة غربي منطقة ديفون، جنوب غرب إنجلترا.

ويأمل غاو بعرض القطط في المجمع هذا العام، على أن يتم إطلاقها في البرية في غضون 3 أعوام.

ويهدف ديرك إلى تربية عدد كاف من القطط البرية الإنجليزية، بحيث يصار إلى توليد نحو 150 من صغار القطط البرية كل عام.

يشار إلى أن هذه القطط الشرسة كانت منتشرة في جميع الغابات الإنجليزية على نطاق واسع، لكنها انقرضت في ستينيات القرن التاسع عشر، بعد موجات من المطاردة المحمومة والصيد الجائر لها، حيث سجلت آخر رؤية لها في عام 1849.

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