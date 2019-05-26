امتحانات أولى ثانوي .. السيستم نجح في 154 مدرسة بمحافظة الجيزة اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن السيستم نجح اليوم خلال امتحان الرياضيات الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي.



وقالت المديرية في بيان رسمي لها، إن نسبة أداء طلاب الصف الأول الثانوي بامتحان مادة الرياضيات اليوم الأحد الموافق 26/ 5/ 2019 بلغت 78 %، حيث أدى 50169 طالبا وطالبة الامتحان في الفترة الصباحية بعدد 153 مدرسة، سجلت 119 مدرسة منها الدخول إلكترونيا، و34 مدرسة ورقيا، في حين بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان في الفترة المسائية 10045 طالبا وطالبة بعدد 46 مدرسة ، سجلت 35 مدرسة الدخول إلكترونيا و11 مدرسة ورقيًا.



ومن جانبه أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات لجميع اللجان، توصي بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لأداء الامتحانات وعدم اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء أداء الامتحان، مطالبا بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين، إضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالمديرية بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها فورا.



وجدير بالذكر أنه سيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا الاثنين الموافق 27 مايو 2019 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.