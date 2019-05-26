لاعب ليفربول يقترب من الانتقال لباريس سان جيرمان

اقترب جيمس ميلنر لاعب وسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وينتهي عقده مع نادي ليفربول بنهاية هذا الموسم ، ولم يمدد عقده مع النادي حتى الآن ، ليحق له الذهاب لأي نادي بانتهاء هذا الموسم بدون مقابل.



وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن ميلنر من ضمن الخيارات المطروحة بشدة على طاولة ملاك نادي باريس سان جيرمان ، وذلك لتعويض رحيل الإيطالي أندريه رابيو بنهاية هذا الموسم وذلك بعد رفضه لتجديد عقده مع النادي ، كما أن أندريه هيريرا لاعب نادي مانشستر يونايتد والذي انتهى عقده مع الفريق الإنجليزي أيضًا مرشح للإنضمام بالإضافة لألان لاعب نادي نابولي .



وانتقل ميلنر لصفوف الريدز في صيف عام 2915 قادمًا من نادي مانشستر سيتي بدون مقابل ، وسجل مع فريقه 7 أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات ، وقام بصناعة 7 آخرين.