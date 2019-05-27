إطلاق قمر صناعي لمنظومة جلوناس لتحديد المواقع من بليستسك كوزمودروم شمال روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إطلاق قمر صناعي ضمن مجموعة الأقمار الصناعية التي تقوم على تشغيل نظام جلوناس الروسي؛ لتحديد المواقع باستخدام الصاروخ الفضائي سيوز 2.1 بي من ميناء بليستسك كوزمودروم للإطلاق الفضائي على بعد 800 كيلو متر شمال موسكو.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الوزارة أن طاقم العمليات للقوات الجوية الفضائية الروسية أطلق بنجاح الصاروخ الفضائي سيوز 2.1 بي، وعلى متنه القمر الصناعي التابع لمنظومة جلوناس؛ لتحديد المواقع من منصة الإطلاق الرابعة في بليستسك كوزمودروم.



وأضاف البيان أن جميع الإجراءات السابقة للإطلاق، وعملية الإطلاق ذاتها، تمت وفقا للنموذج الطبيعي، حيث تعتبر هذه أول عملية إطلاق لصاروخ سيوز 2 من بليستسك في عام 2019.