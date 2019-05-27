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فن

فيلم علاء الدين يتصدر الـ بوكس أوفيس بهذه الإيرادات

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:59 ص
علاء الدين
علاء الدين
شروق ابراهيم
تصدر الفيلم الأمريكي علاء الدين، لائحة شباك تذاكر السينما العالمية البوكس أوفيس في الأسبوع الأول من عرضه، محققا خلال العطلة الاسبوعية إيرادات وصلت لـ 86 ألف دولار أمريكي.

ويجسد النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين وويل سميث، يقدم دور الجني الأزرق، أما ناعومي سكوت فهي الأميرة ياسمين التي يسعى علاء الدين لكسب قلبها وإيقاعها في غرامه.

وكان فريق عمل علاء الدين قام بحملة ترويجية للفيلم في عدد من الولايات الأمريكية والمدن الأوروبية فيما دعا مسعود المصريين لمشاهدة الفيلم من خلال صفحة ديزني الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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