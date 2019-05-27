شاهد.. سيدة ترتدي ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكي

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لسيدة معتمرة ترتدي ملابس الإحرام المخصصة للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.



ويظهر في مقطع الفيديو، الذي أثار جدلا كبيرا، امرأة (وربما رجلا)، بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، في صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.



وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.



