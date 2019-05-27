ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. سيدة ترتدي ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:36 ص
سيدة ترتدي ملابس
سيدة ترتدي ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكي
دعاء أبوهشيمة
انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لسيدة معتمرة ترتدي ملابس الإحرام المخصصة للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي أثار جدلا كبيرا، امرأة (وربما رجلا)، بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، في صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.

وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.

ترشيحاتنا

هتوصل 39 درجة.. الأرصاد تُعلن عن موعد موجة حارة جديدة تضرب البلاد..فيديو

الزمالك بطلا للكونفدرالية .. تعرف على أبرز الغائبين في العالم عن الألقاب القارية

نشرة الرياضة .. السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية .. ورئيس النادي يعلن رحيل جروس

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك عقب التتويج بالكونفدرالية.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لمباراة الزمالك وحصد لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان.. فيديو

اجتماع طارىء فى اتحاد الكرة من أجل إنقاذ الدورى .. اليوم

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور