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رياضة

ترقب في الأهلي لمؤتمر اتحاد الكرة.. والخطيب يجهز لاجتماع طارئ

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:01 م
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم ابوعلم
تسيطر حالة من الترقب الشديد علي إدارة الأهلي، لموقف إتحاد الكرة من قرارات الاجتماع الطارئ التي تم إرسالها لها خاصة أن الفريق الأحمر يرفض مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غد حسب الجدول الذي تلقاه النادي قبل فترة.

وجددت الإدارة رفض مواجهة ذئاب الجبل قبل خوض المنافس جميع مبارياته المؤجلة حتى لو اضطر الأمر لعدم استكمال المسابقة.

وقالت مصادر ان هناك إجتماعا طارئا للمجلس قد يتم عقده حال عدم تفاعل اتحاد الكرة مع موقف إدارة الأهلي للإعلان عن عدم استكمال مسابقة الدوري.

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