أخبار البرلمان.. قانون المرور يزف بشرى للسائقين.. وارتفاع قيمة الجنيه.. وانقلاب داخل الإخوان

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن البرلماني والسياسي؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم السبت 27 يوليو.
بشرى للاقتصاد.. برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات
توقع، النائب عاطف مخاليف، ارتفاع قيمة الجنيه أمام باقي العملات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تشير إلى ذلك.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: 5 خطوات تحقق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقهم سيكون هناك دخل سنوي من قطاع السياحة يعادل 100 مليار دولار.. للتفاصيل اضغط هنا
هل ينصف قانون المرور الجديد السائقين..استبدال سيارات الأجرة المتهالكة بـ جديدة
قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، خاصه بعد تأخر إصدار البرلمان له خلال دور الإنعقاد الرابع ، حيث من المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس لإقراره.. للتفاصيل اضغط هنا
هل يتم إلغاء التوك توك فى قانون المرور الجديد.. برلمانى يجيب
كشف النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عن مصير التوك توك فى ظل وجود قانون المرور الجديد؛ مشيرا إلى أن التوكتوك.. للتفاصيل اضغط هنا
قانون المرور الجديد يزف بشرى سارة لأصحاب السيارات المتهالكة
كشف النائب يحيى الكدواني عن بعض ملامح قانون المرور الجديد والتى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء وإنشاء صندوق لدعم اصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات، حيث سيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة.. للتفاصيل اضغط هنا
نبيل نعيم يفجر مفاجأة: أكثر من 800 إخواني بالسجون انشقوا عن الجماعة
كشف نبيل نعيم، الخبير فى حركات الإسلام السياسى، وزعيم تنظيم الجهاد السابق عن تأسيس حركة تمرد من جانب شباب الإخوان داخل السجون يدعمها محامى يدعى محمد الريس وتواصل معهم للانعزال عن الجماعة بعد وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وبعد اكتشافهم ان قيادات الجماعة تتاجر بهم.. للتفاصيل اضغط هنا
80 سنة يقولون الإسلام هو الحل.. رد دفاع البرلمان على فيديو لإخواني انقلب على الجماعة
أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بالدور الوطنى المشرف الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر فى إفشال المخطط الشيطاني للنظام الإرهابي التركي، بقيادة السلطان التركى والنظام القطرى الارهابى بقيادة أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد.. للتفاصيل اضغط هنا
عن العمل البرلماني في دور الانعقاد الخامس.. أنيسة حسونة: سيكون أكثر ازدحاما وتركيزا
عبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن رضاها التام بأدائها البرلماني طوال أدوار الانعقاد الأربعة المنقضية، وما تقدمت به من قوانين لاسيما قانون الكاميرات، وقانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وقانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، كقوانين ذات استحقاقات دستورية.. للتفاصيل اضغط هنا
3 فئات الأبرز.. أين تذهب زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي.. برلماني يجيب
قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة التي اعتمدتها الحكومة لمخصصات الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي الممنوح لمحدودي الدخل والتي قيمتها 18.8 مليار جنيه، من شأنها سد العجز لدي هذه الفئة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الأكثر احتياجًا.. للتفاصيل اضغط هنا
بشرى للاقتصاد.. برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات
توقع، النائب عاطف مخاليف، ارتفاع قيمة الجنيه أمام باقي العملات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تشير إلى ذلك.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: 5 خطوات تحقق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقهم سيكون هناك دخل سنوي من قطاع السياحة يعادل 100 مليار دولار.. للتفاصيل اضغط هنا
هل ينصف قانون المرور الجديد السائقين..استبدال سيارات الأجرة المتهالكة بـ جديدة
قانون المرور الجديد من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، خاصه بعد تأخر إصدار البرلمان له خلال دور الإنعقاد الرابع ، حيث من المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس لإقراره.. للتفاصيل اضغط هنا
هل يتم إلغاء التوك توك فى قانون المرور الجديد.. برلمانى يجيب
كشف النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عن مصير التوك توك فى ظل وجود قانون المرور الجديد؛ مشيرا إلى أن التوكتوك.. للتفاصيل اضغط هنا
قانون المرور الجديد يزف بشرى سارة لأصحاب السيارات المتهالكة
كشف النائب يحيى الكدواني عن بعض ملامح قانون المرور الجديد والتى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء وإنشاء صندوق لدعم اصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات، حيث سيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة.. للتفاصيل اضغط هنا
نبيل نعيم يفجر مفاجأة: أكثر من 800 إخواني بالسجون انشقوا عن الجماعة
كشف نبيل نعيم، الخبير فى حركات الإسلام السياسى، وزعيم تنظيم الجهاد السابق عن تأسيس حركة تمرد من جانب شباب الإخوان داخل السجون يدعمها محامى يدعى محمد الريس وتواصل معهم للانعزال عن الجماعة بعد وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وبعد اكتشافهم ان قيادات الجماعة تتاجر بهم.. للتفاصيل اضغط هنا
80 سنة يقولون الإسلام هو الحل.. رد دفاع البرلمان على فيديو لإخواني انقلب على الجماعة
قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن تسريب فيديو لإخواني ينقلب فيه على التنظيم بعد ما قال فيه "ضحكوا على المصريين 80 سنة باسم الدين"؛ يعكس حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابى، والذى لم يهتم طوال الـ80 عامًا الماضية بأى مبادئ للدين والإسلام، مشيرًا إلى أن كل تصرفات هذه الجماعة الإرهابية تسيء للإسلام.. للتفاصيل اضغط هنا
تورط تركيا وقطر في الإرهاب داخل ليبيا.. برلماني يشيد بدور الجيش في تحرير المدن
تورط تركيا وقطر في الإرهاب داخل ليبيا.. برلماني يشيد بدور الجيش في تحرير المدن
أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بالدور الوطنى المشرف الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر فى إفشال المخطط الشيطاني للنظام الإرهابي التركي، بقيادة السلطان التركى والنظام القطرى الارهابى بقيادة أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد.. للتفاصيل اضغط هنا
عن العمل البرلماني في دور الانعقاد الخامس.. أنيسة حسونة: سيكون أكثر ازدحاما وتركيزا
عبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن رضاها التام بأدائها البرلماني طوال أدوار الانعقاد الأربعة المنقضية، وما تقدمت به من قوانين لاسيما قانون الكاميرات، وقانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وقانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، كقوانين ذات استحقاقات دستورية.. للتفاصيل اضغط هنا
3 فئات الأبرز.. أين تذهب زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي.. برلماني يجيب
قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة التي اعتمدتها الحكومة لمخصصات الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي الممنوح لمحدودي الدخل والتي قيمتها 18.8 مليار جنيه، من شأنها سد العجز لدي هذه الفئة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الأكثر احتياجًا.. للتفاصيل اضغط هنا