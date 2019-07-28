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فن

شاهد.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد في عزاء فاروق الفيشاوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:19 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
قسم الميداني
حضر الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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