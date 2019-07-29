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فن

تعرف على لجنة تحكيم برنامج ذا فويس وموعد تصوير الموسم الجديد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعلن مازن حايك المتحدث باسم "إم بى سى" عن بدء تصوير الموسم الجديد من برنامج ذا فويس فى نسخته العربية مع بداية شهر أغسطس.

كما أعلن عن أعضاء لجنة التحكيم الجدد وهم راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، محمد حماقى.

البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.

يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.

ويعتبر البرنامج من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.
تعرف على لجنة تحكيم برنامج ذا فويس وموعد تصوير الموسم الجديد

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