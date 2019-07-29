الزراعة تعلن فتح باب حجز الأضاحي.. 1000 للخروف و10 للعجل

قال الدكتور محمد القرش؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ أن الوزارة تجرم ذبح العجول البتلو للحفاظ على الحيوانات وسعرها في السوق؛ منوها ان المجازر لا تذبح العجل أقل من 400 كيلو.



وأضاف القرش خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»؛ أن الوزارة توفر المجازر اللازمة التي تفتح أبوابها بعد صلاة الفجر مباشرا لذبح الأضاحي؛ منوها أن تعدد المجازر المجهزة يتعدى 400 مجزر.



وأشار القرشي أن الوزارة تتخذ إجراءات بيطرية لازمة لضمان أن اللحم خالي من الأمراض؛ مشيرا أن كل اللحوم المستوردة أو المجمدة آمنة تماما.



وأعلن القرش؛ أن الوزارة فتحت باب حجز الأضاحي تبدأ من ألف جنيه للخروف و10 آلاف للعجل.