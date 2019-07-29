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محمد الباز الرئيس السيسي أعاد بناء جدار الثقة بين الشباب والدولة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:48 م
محمد الباز
محمد الباز
حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد الباز، إنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه جلس واستمع إلى الشباب، وصبر وشرح وأجاب عنهم وناقش مشكلاتهم.

وأضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مؤتمرات الشباب عوضت نقصًا كبيرًا في الحياة السياسية؛ لأن مصر لا يوجد بها حزب سياسي حقيقي قادر على استيعاب الشباب.

وأشار محمد الباز إلى أنه كانت هناك أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسات، وكان من المهم أن يكون هناك اتصال بين الرئيس وشعبه. 

ولفت محمد الباز إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء جدار الثقة بين الشعب والدولة.

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