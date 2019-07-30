أيمن شوقي: توقعت فوز الأهلي بالدوري.. وعدم الاستقرار سبب هزة الزمالك

أكد أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، انه كان يثق في عودة الاحمر مرة اخرى للمنافسة عقب الخروج من البطولة الإفريقية أمام صن داونز.





وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لاسارتي فاز ببطولة وخسر مثلها، لم اتفق مع من فقد الأمل في الحصول على لقب الدوري عقب الهزيمة من صن داونز بالبطولة الافريقية.





واردف : كنت أشعر أن الأهلي سوف يعود، خاصة مع عدم الاستقرار الذي شهده فريق الزمالك مؤخرا.



