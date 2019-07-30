مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 30 -7- 2019، إقامة عدد من المباريات في بطولة كأس الليبرتادوريس، وكأس أودي، بالإضافة إلى مواجهات ودية للأندية الأوروبية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



كأس الليبرتادوريس:



كروزيرو - البرازيل X ريفر بليت - الأرجنتين -- 12:15 صباح الأربعاء



بالميراس - البرازيل X غودوي كروز - الأرجنتين -- 2:30 صباح الأربعاء



اولمبيا - باراجواي X ليجا دي كويتو - الإكوادور -- 2:30 صباح الأربعاء



كأس أودي:



ريال مدريد الإسباني X توتنهام هوتسبير الإنجليزي -- 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



بايرن ميونيخ الألماني X فنربخشة التركي -- 8:30 مساءً beIN SPORTS HD 1



مباريات ودية:



باريس سان جيرمان الفرنسي X سيدني إف سي الأسترالي -- 2:00 مساءً



كريستيانسوند النرويجي X مانشستر يونايتد الإنجليزي -- 7:00 مساءً



