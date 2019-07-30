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محافظات

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حلوان ودار السلام.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:18 م
رفع الاشغالات وحملات
رفع الاشغالات وحملات نظافة بشوارع حلوان ودار السلام
عبد العزيز جمال
نفذ حي دار السلام، حملة لــرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بالإضافة إلى رفــع القمامة من شوارع الحى.

وشملت الحملة شارع 9 بحــدائق المعــادى - امــام محطة المترو - حسنين دســوقى - أمام سلـم المطبعة - امام مدرســة الشهـيـد عبــــد الخالق نبيل، وذلك بمشاركة شرطة المرافق وسكرتير الحى ومسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات وإشراف العمـيد طارق اليمنى رئيس حى دار السلام.

وفي سياق آخر، قـام حى حلوان بحملة نظافة ورفع تراكمات القمامة من شــوارع القومية للاسمنت بعـرب راشــد - عمــربن عبد العزيز - رايـل - التعاون - منطقـة الحرفيين بالعزبة القبلية.

كما قام الحى بحملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع محمد سيد احمد -ميدان الشهداء - لطيف والشوارع المحيطة بها بالإضافة الى رفع كفاءة شــارع محمد عزام جعفــر - منطقـة مشروع الاسكنـدرية شــرق حلــوان والشوارع الجـانبية - طــريق المصانع.

تمت الأعمال بمشاركة مسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية وهيئة النظافة وإشراف اللـواء محمــد عبد الحميد رئيس حى حلــوان.


حملات للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حلوان ودار السلام.. صور
حملات للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حلوان ودار السلام.. صور
حملات للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حلوان ودار السلام.. صور

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