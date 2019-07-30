لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر مؤتمر الشباب .. فيديو



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مؤتمر الشباب، لافتتاح المؤتمر الوطني للشباب.





يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يوليو، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذىي يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

