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يلا سيب بصمتك.. بلاك تيما تقدم عرضا غنائيا أمام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:09 م
بلاك تيما تقدم عرضا
بلاك تيما تقدم عرضا غنائيا أمام الرئيس السيسي
هاني حسين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا فنيا غنائيا قدمه فريق بلاك تيما، وقدموا أغنية تحت عنوان " يلا سيب بصمتك".

واستمع عبد الفتاح السيسي إلى تجارب نماذج مشرفة في من الشباب في الرياضة ومختلف المجالات، ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.

ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

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