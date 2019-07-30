تحسن المزاج والإدراك.. ٨ فوائد غير متوقعة عند سماع الموسيقى

قد تساعدنا سماع الأغاني لتذكر مواقف طريقة أو الحنين إلى أماكن محددة، فقد وجدت العديد من الدراسات الى لن الموسيقى لها دور فعال في إعادة الذكريات، وهذا الأمر لا يقتصر على الكبار فقد نجد أن الأطفال لدبهم القدرة على معرفة الفرق بين الموسيقى والضوضاء، وفقا لما جاء في موقع "get healthy stay healthy"، فإن الموسيقى لها العديد من الفوائد غير المتوقعة.



وأظهرت دراسة أخرى إلى أنه عندما نسمع الموسيقى، فإن الدماغ ينشر مادة كيميائية تسمى الدوبامين، والتي لها آثار إيجابية على الحالة المزاجية، واليكم ابرز فوائد يمكن أن تجنيها عند سماع الموسيقى، وهي:



١- تحسن المزاج:

تشير الدراسات إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد على تنظيم العواطف، ويخلق السعادة والاسترخاء في الحياة اليومية.



٢- تقلل من التوتر:

تبين أن الاستماع إلى الموسيقى يقلل من التوتر والقلق لدى الأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يخضعون للإجراءات الطبية (مثل الجراحة العامة أو جراحة الأسنان، تنظير القولون)، في الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بالسرطان، قلل الاستماع إلى الموسيقى من شعورهم بالقلق.



٣- تعزز التحفيز العقلي والبدني:

تزيد من الأداء الكلي. وتحسن الذاكرة. حيث أظهرت الأبحاث أن العناصر المتكررة للإيقاع واللحن تساعد أدمغتنا على تكوين أنماط تعزز الذاكرة. في دراسة أجريت على الناجين من السكتة الدماغية قد ساعدهم الاستماع إلى الموسيقى في تعزيز الذاكرة اللفظية وأقل تشويش واهتمام أكثر تركيزًا.



٤- تخفف الألم:

وأكدت الدراسات التي أجريت على المرضى الذين تعافوا من الجراحة، بأنهم حينما استمعوا إلى الموسيقى قبل أو أثناء أو بعد الجراحة أشعروا بألم أقل ورضا أكثر مقارنةً بالمرضى الذين لم يستمعوا إلى الموسيقى كجزء من رعايتهم.



٥- توفر الراحة:

كما تم استخدام العلاج بالموسيقى للمساعدة في تعزيز التواصل والتعامل والتعبير عن المشاعر مثل الخوف والوحدة والغضب لدى المرضى الذين يعانون من مرض خطير.



٦- تحسن الإدراك:

ويمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر في تذكر الذكريات المفقودة على حد سواء وحتى المساعدة في الحفاظ على بعض القدرات العقلية.



٧- تساعد الأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد:

أظهرت دراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد والذين تلقوا العلاج بالموسيقى تحسنًا في الاستجابات الاجتماعية ومهارات الاتصال والانتباه.



٨- تساهم في تحسين شهية الأطفال الرضع:

قد تؤثر الموسيقى على سلوكيات التغذية عند الأطفال الرضع.