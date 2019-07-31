تعليق المفاوضات في السودان بعد مجزرة الأبيض وطلب واشنطن مساعدات أوروبية.. أبرز عناوين صحف الكويت

أمير الكويت يهنئ ملك ماليزيا بمناسبة تنصيبه

تأجيل خصخصة الكويتية 7 سنوات

الحكم بالإعدام لمستشار روحاني السابق بعد إدانته بقتل زوجته

الخارجية الأمريكية: دعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري

28 قتيلًا في انفجار قنبلة لـ«طالبان» عند مرور حافلة في أفغانستان

كوستاريكا وبنما تفككان شبكة لتهريب المهاجرين وتعتقلان العشرات





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على السحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، ذكرت صحيفة الوطن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد بعث ببرقية تهنئة إلى السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تنصيبه ملكا لماليزيا الصديقة ، متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت وماليزيا الصديقة المزيد من التطور والنماء.





من جهتها، أفادت صحيفة الراي بأن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 0.304 دينار في حين ارتفع اليورو الى 0.339 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.





ونقلت صحيفة القبس عن مصادر رفيعة المستوى، مضي وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في خطتها لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية.





وقالت المصادر انه تم إبلاغ مجلس الإدارة الأخير للشركة بذلك، لوضع خصخصة «الطائر الأزرق» على رأس الاولويات.





وتوقعت المصادر ان تستغرق عملية الخصخصة بين 5 و7 سنوات اذا ما سارت الخطوط الجوية الكويتية وفق خططها الموضوعة وهذا يعني إطفاء كامل خسائرها المتراكمة وتحديث اسطولها بالكامل.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الجريدة إن قادة حركة الاحتجاج في السودان علقت المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين، أمس، بعد مقتل 5 متظاهرين بالرصاص بينهم 4 طلاب ثانويين خلال مسيرة في مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد، أمس الأول، في وقت ندّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الفريق عبدالفتاح البرهان بمقتل المتظاهرين الـ5.





ودعا المجلس إلى اجتماع مسائي طارئ، بينما دعت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسيف) من جهتها السلطات إلى التحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و17 عامًا.





وأبرزت صحيفة الوطن إشادة القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي بالدور الإنساني للكويت ممثلة في الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعمها المستمر للمشاريع الحيوية ذات الأهمية والأثر الكبير في نفوس كافة اليمنيين.





جاء ذلك في تصريح أدلى به الشرجبي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل محطة مياه الحصن بمحافظة أبين بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة.





وذكرت صحيفة الأنباء ، أن الولايات المتحدة طلبت رسميا من «الترويكا الأوروبية» (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز، تزامنا مع تصاعد الأزمة بين الدول الغربية وإيران، على خلفية احتجاز ناقلات النفط المتبادل.





وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين، تمارا ستيرنبرغ- غريلر في بيان «طلبنا من ألمانيا رسميا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومواجهة العدوان الإيراني».





وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الوطن أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس قال، اليوم الأربعاء، إنه متشكك للغاية بشأن طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.





وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، لتلفزيون (زد.دي.إف) إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر.





كما أبرزت صحيفة الجريدة تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران على ضرورة ضمان أمن مياه الخليج، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماع الذي عقد امس في طهران بين قائدي قوات حرس الحدود الايراني والإماراتي.





وقالت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) إن الجانبين ركزا خلال اللقاء، على تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتأمين منطقة الخليج وبحر عمان.





وذكرت صحيفة القبس أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أكد أن أمريكا قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري. وقال المسؤول الأميركي، «سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري»، بحسب ما أوردته قناة «سكاي نيوز». وتابع: «نظرا لاستمرار المناقشات سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهن أو التعليق على حالة كل دولة على حدة وطبيعة أي دعم محتمل».





وفي شأن أخر، قالت الصحيفة أن القضاء الإيراني أصدر أمس حكما بالإعدام على رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي بعد إدانته بقتل زوجته.





وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، أن نجفي (67 عاما) الشخصية المعروفة في الأوساط الإصلاحية دين بقتل زوجته الثانية ميترا اوستاد التي تصغره بأكثر من 30 عاما بالرصاص في منزلهما بالعاصمة في 28 مايو.





دوليا، ذكرت صحيفة القبس أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق «قنبلة لطالبان» على طريق سريع، بحسب مسؤولون.





وقال الناطق باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان.





وأفادت صحيفة الراي بأن ممثلون للادعاء قالوا إن السلطات في كوستاريكا وبنما اعتقلت يوم أمس الثلاثاء نحو 50 شخصا لهم صلة بشبكة دولية يشتبه بتهريبها مهاجرين عبر أميركا الوسطى صوب الولايات المتحدة.





وفي إحدى أكبر العمليات التي جرت في البلاد ضد مهربي البشر داهمت شرطة الهجرة في كوستاريكا 36 موقعا على الحدود مع بنما ونيكاراغوا واعتقلت 37 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في هذه الشبكة.





وأبرزت صحيفة الراي إعلان مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان فجر اليوم الأربعاء كانا صاروخين بالستيين حلّقا لمسافة 250 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر.





وقال المسؤول في رئاسة الأركان إن الصاروخين "حلّقا لمسافة حوالى 250 كيلومتر على ارتفاع 30 كيلومتر قبل أن يسقطا في بحر الشرق"، الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.



