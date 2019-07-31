بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدًا

يبدأ صرف معاشات شهر اغسطس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق الأول من شهر اغسطس لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وتقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الاثنين الموافق ٥ أغسطس ، فى حين أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأشارت وزارة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.