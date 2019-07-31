ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:48 ص
صورة ارشيفية - معاشات
صورة ارشيفية - معاشات
كتب محمد عبد المنعم
يبدأ صرف معاشات شهر اغسطس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق الأول من شهر اغسطس لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الاثنين الموافق ٥ أغسطس ، فى حين أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صرف معاشات يونيو قبل عيد الفطر بجميع البنوك ومكاتب البريد

التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. اقرأ التفاصيل

التضامن: غدا صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر

اليوم.. صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر

ترشيحاتنا

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. أمريكا تعلن الشق السياسي بهذه الطريقة

انخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة وأسبابها.. فيديو

حد أدنى للأجور يجدد كل 3 سنوات.. والقيمة 2000 جنيه.. البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص

في محاولة لمواجهة التضخم.. إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

مستشار المفتي يزف بشرى لمن تعذر حصوله على تأشيرة حج هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها