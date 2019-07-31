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رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وليون الفرنسي والقنوات الناقلة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:41 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، وديا، استعداد للموسم الجديد 2019-2020.

وستقام مباراة ليفربول وليون في تمام السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2، و وقناة LFCTV الخاصة بنادي ليفربول.

ومن المرجح ألا يشارك محمد صلاح في تلك المباراة بشكل أساسي، خاصة أنه انضم أمس، الثلاثاء، إلى تدريبات ليفربول، بعدما انتهى من إجازته الصيفية التي حصل عليها عقب انتهاء مسابقة أمم أفريقيا.

وكان ليفربول خسر، الأحد الماضي، أمام نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة، بالعاصمة الإسكتلندية " إدنبرة".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في السوبر الإنجليزي "بطولة الدرع الخيرية".

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