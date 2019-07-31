ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود لكشف الجاني.. العثور على جثة شاب وسط زرعات قرية "أكوا الحصة"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:06 م
صدى البلد
أحمد على
شهدت قرية أكوا الحصة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عثور الأهالي على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الشاب "عبدالعزيز أ ب" 33 سنة ومصاب بعدة خبطات على الرأس تسببت فى وفاته.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة ملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة سماع أقوال شهود عيان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر ونقل الجثة إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وامرت بتشريح ودفن الجثة.

ترشيحاتنا

الملف الشائك.. الكويت تكشف عن عزم 30 مواطنا إشهار المثلية

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

الفلك الدولي يكشف مفاجأة عن موعد عيد الأضحى المبارك

احم نفسك من الأمراض.. 6 طرق لـ تنظيف الجسم من السموم

لا علاقة للحجاب والصليب بالعمل الإعلامي..7 معلومات عن آية عبد الرحمن مقدمة مؤتمر الشباب

أول تعليق من رئيس المجلس العسكري السوداني عن أحداث الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها