جهود لكشف الجاني.. العثور على جثة شاب وسط زرعات قرية "أكوا الحصة"

شهدت قرية أكوا الحصة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عثور الأهالي على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الشاب "عبدالعزيز أ ب" 33 سنة ومصاب بعدة خبطات على الرأس تسببت فى وفاته.





كما تم تشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة ملابسات الحادث وكشف غموض الواقعة سماع أقوال شهود عيان.



