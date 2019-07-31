محمد صلاح وجائزة أفضل لاعب في العالم.. 3 أسباب دعمت تواجد الفرعون المصري في القائمة

حل لاعب مصر والدولي محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للعشرة المرشحين لـ نيل جائزة الأفضل في العالم 2019، على الرغم من الإخفاق الأفريقي لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.



جاء صلاح في القائمة إلى جانب زميليه في ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني، بينما غاب أليسون بيكير حارس مرمى ليفربول في أقوى مفاجآت القائمة، بالرغم من حصوله على القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي وكوبا أميركا ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن تحقيق لقب البطولتين الأخيريتين.



ضمت القائمة أيضا، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وماتيس دي ليخت، وهاري كين، وإدين هازارد.



هداف الدوري الإنجليزي



تمكن محمد صلاح الذي يلعب في مركز الجناح، في فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، مسجلا 22 هدفا متساويا مع ساديو ماني و أوباميانج.



الحذاء الذهبي لـ صلاح كان قوة اثبات لإمكانيات اللاعب التهديفية، ومساهمته الجادة مع فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي خسره ليفربول في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.



موسم رائع مع ليفربول



قدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريق ليفربول الإنجليزي، وكان نجم الفريق على مستوى الهجوم بمساعدة زميلية فان دايك، وساديو ماني، حتى الوصول الى الجولة الأخيرة التي حددت الفائز باللقب.



لم يكن مجهود صلاح خلال الموسم يمكن تجاهله، بسبب ضياع البطولة بفارق نقطة وحيدة، وهو الأمر الذي منحه الأفضلية ليكون ضمن القائمة.



الفوز بدوري أبطال أوروبا



كان حلما لـ محمد صلاح أن يسجل في نهائي دوري الأبطال، وهو ما تحقق له أمام توتنهام في المباراة النهائية في مدريد، حيث سدد محمد صلاح ركلة جزاء محرزا هدف التقدم لفريقه، قبل أن يضيف أوريجي الهدف الثاني في نهاية اللقاء.