دعم المستشفى التخصصي في بني سويف بجهاز جديد للأشعة المقطعية

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عن موافقة وزارة الصحة على دعم مستشفى بني سويف التخصصي بجهاز جديد للأشعة المقطعية لدعم الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ومواجهة الاقبال المتزايد.



كما وجه المحافظ الشكر لوزيرة الصحة والسكان، على استجابتها السريعة لمطلب المحافظة بدعم المستشفى بهذا الجهاز، حيث تم إدراجه في المناقصة التي أجريت مؤخرا، وسيتم تركيبه فور استلامه من مخازن الوزارة.



كان إجراء أشعة مقطعية بمستشفى بني سويف العام يمثل صداعًا مزمنًا وكابوسًا يؤرق مرضى المحافظة، خاصة بعد تعطل الجهاز الوحيد الموجود بالمستشفى منذ فترة كبيرة، وفي الوقت الذي يضطر فيه المرضى إلى التوجه إلى المراكز الطبية أو المستشفيات الخاصة لإجراء تلك الأشعة، بناء على تعليمات الأطباء، لم يجد مسؤولو مديرية الصحة مسلكًا آخر لحل الأزمة برمتها سوى تحويل المرضى إلى مستشفى ناصر المركزي لإجراء تلك الاشعة.