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اقتصاد

مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:28 م
مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي
رويترز
قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 في المئة، إلى 2.50 في المئة.

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 في المئة من 2.50 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من 4.50 في المئة إلى 4.25 في المئة، وخفض أيضا سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85 في المئة من 3.10 في المئة.

وفي وقت سابق اليوم، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

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