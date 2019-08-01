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محافظات

انقلاب سيارة محملة بـ 40 طن زيت طعام بالطريق الصحراوي في سوهاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:17 ص
صدى البلد
خالد رياض
انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بـ ٤٠ طن زيت طعام تمويني علي الطريق الصحراوي الغربي قادمة من مصنع الهدرجة بمدينة سوهاج في اتجاه محافظة أسوان.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ40 طن زيت طعام تمويني إتجاه الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز أدفو - أسوان قيادة "عمر. ع. ع" ٣٨ عاما سائق ويقيم دائرة قسم أول أسيوط، وباحدي المنحنيات اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق دون حدوث إصابات.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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