ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناع الخير: حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة في القرى الفقيرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب، ويظهر ذلك بشكل كبير في برامج التأهيل الرئاسي.

ونوه زمزم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن هؤلاء الشباب من البرنامج الرئاسي هم شريك أساسي للجمعيات الأهلية في الإعداد والعمل علي المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".

وتابع، أن مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة في كافة القري المصرية الأكثر احتياجا، حيث تقوم علي تنظيم العمل والتوزيع العادل، دعما لتلك القري وأسرها.

وأشار إلي أن تلك المبادرة ستعمل علي توصيل كافة الخدمات والمرافق العامة لتلك القري، حيث سيتم رصف الطرق وتوصيل الكهرباء، فضلا عن تعديل وصيانة وصلات المياه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. صناع الخير تدشن مبادرة فرحة لـ زواج 1000 فتاة يتيمة

مدبولي يتابع إجراءات بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مصطفى زمزم: مؤسسات المجتمع المدني تشارك بقوة في مبادرة حياة كريمة

إحدى خريجات البرنامج الرئاسي تكشف تفاصيل عمل مبادرة حياة كريمة

إحدى المتطوعات بـ حياة كريمة: الرئيس دعمنا كثيرا وقدم أفكارا لتوحيد الجهود

الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب: قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين.. إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر حياة كريمة

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ: إقامة مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان في الإسكندرية

قفزة في أسعار الذهب عقب قرار ترامب بشأن الصين

لهذا السبب الخطير.. امتنع عن تناول الدواجن واللحوم

شاهد.. آراء جماهيرية في عودة شيكابالا للزمالك.. ردود مفاجأة

صابرين تنعى والدة هالة صدقي برسالة مؤثرة

شاهد.. اعترافات مثيرة لعصابة السطو المسلح على مصنع بلاستيك في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج