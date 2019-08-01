صناع الخير: حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة في القرى الفقيرة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب، ويظهر ذلك بشكل كبير في برامج التأهيل الرئاسي.



ونوه زمزم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن هؤلاء الشباب من البرنامج الرئاسي هم شريك أساسي للجمعيات الأهلية في الإعداد والعمل علي المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".



وتابع، أن مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة في كافة القري المصرية الأكثر احتياجا، حيث تقوم علي تنظيم العمل والتوزيع العادل، دعما لتلك القري وأسرها.



وأشار إلي أن تلك المبادرة ستعمل علي توصيل كافة الخدمات والمرافق العامة لتلك القري، حيث سيتم رصف الطرق وتوصيل الكهرباء، فضلا عن تعديل وصيانة وصلات المياه.