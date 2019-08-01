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فن

سوسن بدر: الممثلة بتحتاس بعد الـ 30 وما حدث معى معجزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
أحمد البهى
حلت الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة على البرنامج الإذاعى أسرار النجوم ، والذى تقوم بتقديمه إنجى على ، عبر إذاعة نجوم f.m.

وأكدت سوسن بدر أن الممثلات في مصر حين يبلغن سن الـ 30 "بيحتاسوا " ، بسبب عدم عرض أدوار جيدة عليهن ، بالإضافة الى عدم كتابة أعمال هامة تناقش المراحل العمرية للسيدة التى تتخطى حاجز الـ 30 .

وأضافت " سوسن بدر " ، خلال اللقاء الإذاعي ، ان تشعر بعد عرض كل دور جديد عليها ، أن ما يحدث معها معجزة ، مؤكدة أن الفنانين الرجال يعرض عليهم أدوار جيدة وهامة بعد سن الـ 30 .


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