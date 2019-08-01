سوسن بدر: الممثلة بتحتاس بعد الـ 30 وما حدث معى معجزة

حلت الفنانة القديرة سوسن بدر ضيفة على البرنامج الإذاعى أسرار النجوم ، والذى تقوم بتقديمه إنجى على ، عبر إذاعة نجوم f.m.



وأكدت سوسن بدر أن الممثلات في مصر حين يبلغن سن الـ 30 "بيحتاسوا " ، بسبب عدم عرض أدوار جيدة عليهن ، بالإضافة الى عدم كتابة أعمال هامة تناقش المراحل العمرية للسيدة التى تتخطى حاجز الـ 30 .



وأضافت " سوسن بدر " ، خلال اللقاء الإذاعي ، ان تشعر بعد عرض كل دور جديد عليها ، أن ما يحدث معها معجزة ، مؤكدة أن الفنانين الرجال يعرض عليهم أدوار جيدة وهامة بعد سن الـ 30 .





