زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بتركيا

أعلنت تركيا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية بنسبة ما يقرب من 15%، و13.73% على أسعار الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية، وذلك في إطار أسعار بيع الجملة التي أعلنت عنها شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية "بوتاش".



وأصدرت شركة الغاز التركية بيانا أعلنت خلاله رفع أسعار الغاز الطبيعي، حيث تضمن البيان ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمستهلك المستوى الأول ومستهلكي الإسكان بمتوسط 14.97 في المئة.



وتضمن القرار ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمستهلك المستوى الثاني الذي يتجاوز استهلاكه السنوي 300 ألف سنتيمتر مكعب، ومناطق الصناعات النظامية، ومن يستخدمون الغاز الطبيعي لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط بمتوسط 13.73 في المئة، على أن تطبق هذه الزيادة اعتبارا من اليوم.



يأتي ذلك مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا منذ فترة طويلة بسبب القرارات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.