شيرى عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بطريقة مميزة

حرصت الفنانة شيري عادل، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها، وشاركت متابعيها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعهما.وعلقت "شيري"، على الصورة قائلة: "أخي.. هو الشخص المتواجد حينما تحتاج إليه، ويساندنك حينما تسقط، ويتمسك بك حينما لا يريد أحد.. أخي دائمًا صديق".شيري عادل ظهرت موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "السهام المارقة"، من إنتاج محمد حفظي وزوجها معز مسعود وإخراج محمود كامل.المسلسل من بطولة شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند أبو عبود، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم.