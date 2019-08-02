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أخبار العالم

شاهد.. وصول أول فوج من قطر للسعودية لأداء مناسك الحج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:35 ص
لحظة وصول الفوج
لحظة وصول الفوج
أحمد قاسم
وصل، أمس الخميس، أول فوج من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير جميع الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر؛ أسوة بما تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.

ورفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.
شاهد.. وصول أول فوج من قطر للسعودية لأداء مناسك الحج
شاهد.. وصول أول فوج من قطر للسعودية لأداء مناسك الحج

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