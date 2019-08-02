هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها بكنيسة المرعشلي في الزمالك .. غدا

تتلقى النجمة هالة صدقي العزاء فى والدتها غدا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، حيث توفيت بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر حيث وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.



تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.