وليد سليمان يكشف كواليس إصابة جنش بمعسكر المنتخب

كشف وليد سليمان نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس اصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى المنتخب والزمالك خلال مران المنتخب بمعسكر كأس الأمم الأفريقية 2019 .



وأكد نجم الأهلي في تصريحات عبر برنامج " اللعيب " المذاع على قناة "ام بي سي " أن جنش تنبأ باصابته قبل المران حيث أكد أن جنش اخبره قبل المران بيوم أن يصاب خلال مران المنتخب.



وأصيب جنش خلال مران المنتخب استعدادا لـ مباراة المنتخب بدور المجموعات بكأس الأمم الافريقية.



وأصيب جنش بقطع في وتر اكيلس مما سيضطره للغياب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 لـ 6 اشهر .

