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رياضة

المنيا يتعاقد مع مدافع لدعم طما في صفوف فريق اليد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:44 ص
صدى البلد
مالك خالد
حسم فريق كرة اليد بنادي المنيا بقيادة هيثم حمدي، صفقه محمود عصام مدافع نادي طما، ضمن الصفقات الجديدة للتحضير للدوري الممتاز.

حيث أعلن مجلس إدارة النادي عن التعاقد رسميا مع اللاعب محمود عصام، قادما من فريق طما، ويلعب في مركز المدافع، وجاء تعاقد اللاعب بحضور هيثم حمدي المدير الفني للفريق و خالد فايز عضو مجلس الإدارة.

وأكد المدير الفني لفريق كرة اليد أن اللاعب يمتاز بخبرات جيدة ولعب عدة مواسم بالدوري الممتاز، وسوف يكون اضافة قوية للفريق هذا الموسم.

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