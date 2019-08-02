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أخبار العالم

أمريكا تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:53 ص
الحرب شردت ملايين
الحرب شردت ملايين السوريين
أحمد قاسم
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها سوف تسمح لنحو 7 آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

ومُنح السوريون هذه الحماية لأولى مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري.

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