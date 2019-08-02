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مرأة

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:37 ص
أروى
أروى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، بصور جديدة لها.

وأطلت أروى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا أصفر متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالنقط البيضاء.

وانتعلت الفنانة أروى حذاء صيفى مسطح ذات اللون الذهبى، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارت ولكنها أكتفت بخلخال فى قدمها.

واعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا كما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.
بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها
بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها
بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها
بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

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