جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 900 جرام من المشغولات الذهبية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم ، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 900 جرام.



وأشار إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.