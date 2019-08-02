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أخبار العالم

إعادة فتح محطة قطارات فرانكفورت والشرطة تحقق في حادث سطو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:12 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
رويترز
قالت شركة دويتشه بان التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على تويتر إن محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية أعيد فتحها اليوم الجمعة. وكانت المحطة قد أغلقت بعد أن قالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو.

وقالت شركة دويتشه بان "انتهى إغلاق المحطة الرئيسية في فرانكفورت وعادت حركة القطارات".

وكانت شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية قد انتشرت بكثافة قرب محطات القطارات وأخلت محطات القطارات بالمدينة من الركاب.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من محطات القطار الرئيسية.

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