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الرئيس التونسي المؤقت يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:28 م
الرئيس التونسي المؤقت
الرئيس التونسي المؤقت يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
ا ش ا
قرّر رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر واحد ابتداء من 4 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة.

كان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، قد قرر مد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 5 يوليو الماضي وحتى 3 أغسطس الجاري.

يُذكر أن تمديد حالة الطوارئ في تونس متواصل منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

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