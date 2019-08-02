رصدته كاميرا سرية.. يضع السم لزوجته يوميًا في القهوة.. فيديو

كانت تشعر بالمرض والألم في كل مرة يصنع لها زوجها فنجانًا من القهوة، لذا قررت »تريز كوزلوفسكي» وضع كاميرا سرية في منزلها في ميشيجان الأمريكية لمراقبته، حيث رأته وهو يضع ما تبين أنه مضادات الهيستامين في مشروبها.



بدأ زوجها البالغ من العمر 22 عامًا بتسميمها في عام 2018 أثناء انتظار طلاقهما، قالت تيريز إن المشروب جعلها تشعر بالتعب، المرض والرؤية غير واضحة واعتقدت بأن زوجها حاول قتلها، حيث قالت في إحدى المناسبات كادت أن تغفو على عجلة سيارتها.



وتحدثت تيريز عن اللحظة التي رأت فيها زوجها وهو يسمم قهوتها "شعرت ببرودة شديدة وتجمدت أطرافي، كما لو هاجمني وحش مفترس خطير، لكن في هذا الكابوس، كان المفترس زوجي بريان"، وقال محامي بريان كوزلوفسكي إنه "يشعر بالندم العميق" ويرجع تصرفاته كنتيجة لرغبتها في "الطلاق القبيح" كما وصفه.



وقال المدعي العام إريك سميث وفقًا لصحيفة ميرور بأن الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 60 يومًا فقط كان "صفعة في وجه الضحية والنظام القضائي عمومًا"، حيث صرح 'المحكمة بدت أكثر تركيزًا على ضمان حرية المدعى عليه وقدرته على مواصلة العمل أكثر من الضحية وسلامتها".



"من المثير للقلق الاعتقاد بأن الشخص الذي يرتكب مثل هذه الجريمة المتهورة، ويعرض زوجته والكثير من الأشخاص الآخرين للخطر، قادر على الخروج بهذه العقوبة الخفيفة".