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رياضة

تيليجراف: المدافع الأغلى في التاريخ وصل مانشستر يونايتد لإجراء الفحص الطبي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكدت تقارير الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وحسب تقرير صحيفة تيليجراف الإنجليزية فإن المدافع هاري ماجواير وصل إلى مسرح الأحلام لعمل الكشف الطبي تمهيدا لإعلان إنتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن ليستر سيتي سيحصل على 87 مليون يورو قيمة انتقال المدافع إلى المارد الأحمر ليكون المدافع الأغلى في العالم .

جدير بالذكر أن أغلى مدافع في الوقت الحالي هو فان دايك لاعب ليفربول عندما انتقل للريدز قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني وسيكون ماجواير المدافع الأغلى في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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