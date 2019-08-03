المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب منتخب سيراليون

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون الأول لكرة القدم ، بعدما وقع اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في وسط الملعب على تعاقد لمدة 3 سنوات قادما من هافيا كوناكري الغيني.



وشهدت جلسة توقيع العقود تواجد كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ووكيل اللاعب.



باري سبق له اللعب في نادي كالون السيراليوني قبل ارتداء قميص فريقي إنتر آليز وهافيا كوناكري الغينيين ، كما يبلغ باري من العمر 21 عاما وفي رصيده 4 مباريات دولية ولم يسجل أي هدف.



