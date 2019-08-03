رسميا.. الجونة يتعاقد مع أحمد صبحي لاعب سموحة

تعاقد مسئولو نادى الجونة مع أحمد صبحى جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى الموسم المقبل .



وجدد مسئولو نادي الجونة استعارة ثلاثي النادي الأهلي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لمدة موسم آخر، بعد إنتهاء إعارتهم السابقة في الصيف الجاري.



كما وافق مسئولو الأهلي على بيع الحارس عمر رضوان نهائيا للجونة بعد انتهاء إعارته لمدة موسم.



وجدد نادى الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.