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الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:26 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
مي محمد
استقرت أسعار الدولار في مصر اليوم، السبت، 3 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت 3 – 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي: 
الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
اليورو: بيع 18.50 جنيه، وشراء 18.39 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 20.45 جنيه، وشراء 20.30 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.31 جنيه، وشراء 15.21 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

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