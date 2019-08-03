ندوات الفن التشكيلى وفنون العمارة بمعرض إسكندرية الصيفى للكتاب

أقيمت أمس الجمعة ٢ أغسطس ندوة لمناقشة كتاب ما الفن التشكيلي، للدكتور سمير غريب، والصادر فى سلسلة ما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.شارك فيها د. سمير غريب، د. أمل نصر وادارها د. محمد شاكر، يأتى هذا فى إطار فعاليات معرض الإسكندرية الصيفى للكتاب ،الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على فى الفترة من ٢٩ يوليو الجارى إلى ٨ أغسطس المقبل بأرض كوتة - الازاريطة.



وقال شاكر إن المؤلف تحدث عن تعريفات الفن التشكيلي واستطاعت ان يتقنها فى قالب تربوى مبسط وسلس.



وقالت د. أمل نصر : إن هذا الكتاب هو منجز صعب جدا نظرا لصغر حجمه وايجاز ما يجب قوله فى الفن التشكيلى. ويضم مجموعة من التعريفات والمصطلحات المهمة بالإضافة إلى تبسيط المعلومة، تتضمن تعريف انواع الفنون والمدارس المختلفة للفن التشكيلى، وبدأ من الفن ايام الإنسان البدائى والحضارات القديمة ، حتى العصر الحديث.



ومن جانبه وجه د. سميرغريب الشكر للدكتور هيثم الحاج علي على مشروع سلسلة ما وهىموجهة لطلاب المدارس. والجامعات وتعرف السلسلة بالمجالات المختلفة بشكل مبسط.



وأضاف د. سمير:انى تحمست للفكرة وحاولت ان اقدم تعريف متكامل للفن التشكيلى لتحقيق الهدف المرجو منه.





ندوة عن الفنون والعمارة



كما أقيمت ندوة عن الفنون والعمارة والصناعات الإبداعية فى الإسكندرية شارك فيها د. هشام سعودى، د. ادهم مسعود والذى تحدث عن المخطط التنظيم للعمارة الإسكندرية، والتحديات التى تواجه الإسكندرية كالنمو السكانى السريع، وتطرق فى حديثه للمهندس حسن فتحى والتراث المعماري.



وتحدث د. هشام سعودى عن علاقة الإنسان بالمكان، وبداية ظهور تخطيط. المدن فى إطار شمولى لكل مايخص المدينة من البنية التحتية وغيرها معتمدا على المعلومات الجغرافية، واستقراء المستقبل.



النشاط الفنى



وفى الفقرة الفنية قدمت فرقة طلائع الانفوشى التابعة لهيئة قصور الثقافة مجموعة من الرقصات منها عمار يا اسكندرية ورقصة الحصان، كما قدمت فرقة نجوم بكرة مسرحية لما طلعت روحى تأليف لينين الدرملى ومن إخراج عاطف محمد.