475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحديد 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، إلى جانب توفير خطيب أساسى وآخر احتياطى لمنع غير المتخصصين من استغلال الساحات سياسيا أو للدعاية لأفكار متطرفة



وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم التشديد على منع استخدام لافتات سياسية أو حزبية بالساحات احتراما للشعائر الدينية وعملا على استتباب الأمن والاستقرار للمصلين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع خريطة توزيع ساحات الصلاة بالقليوبية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن عدد الساحات التى تم رصدها بالفعل 475 ساحة، وجاء بيان توزيعها كتالى: بنها أول 27 وبنها ثان 28 وكفر شكر 21 وطوخ 18 وبرشوم 34 وقها 16 وقليوب 56 والقناطر 66 وشبين شرق 27 وشبين غرب 25 وشبرا شرق 29 وشبرا غرب 45 والخصوص 31 والعبور 25 والخانكة 26 ساحة.



وأكد وكيل أوقاف القليوبية أنه تم التنبيه على الأئمة بالساحات بالإعلان عن وجود صكوك أضاحى خدمة للمحتاجين بتوزيع اللحوم عليهم فى الاماكن الأشد احتياجا والتنبيه أيضا عن قيام الأوقاف بجمع جلود الأضاحى لصالح المرضى وسيارات الإسعاف.

