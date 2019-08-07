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فيديوجراف| حتى لا تبطل أضحية العيد.. شروط تأكد من توافرها قبل الذبح

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:39 م
شروط الأضحية
شروط الأضحية
إمام رمضان
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إنه يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا.

وبحسب ما جاء في تقرير لجنة الفتوى، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح.

وأضافت أنه يشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

ويمكنكم التعرف على جميع الشروط التي وضعتها لجنة الفتوى من خلال الفيديو.

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