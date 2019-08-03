بنسبة نجاح 94.6% .. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

أعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، اليوم، نتيجة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسى لشهادة الإعدادية لعام 2019/2018م بنسبة نجاح 94.6%.



اكد الدكتور محمد سعد - وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد الطلبة اللذين تقدموا للدور الثانى بلغ عددهم 28292 طالبا وطالبة حضر منهم 26071 طالبا وطالبة ونجح منهم 24652بنسبة نجاح 94.6% موضحا اضافة نتيجة كل من الدور الأول والدور الثانى بلغ عدد الناجحين 87245 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 98.4%مقابل 96.1%فى العام الماضى.



كما أعتمد اللواءهشام آمنة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة نجاح 97.5% وبإجمالى الدورين معًا تصل النسبة إلى 98.1% ،ونتيجة الدور الثانى للصم وضعاف السمع والتى بلغت نسبتها 100%.