محافظة القاهرة: تسكين ٣٥ أسرة من أكشاك أبو السعود العشوائية بالأسمرات

أعلن اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة عن إخلاء ٣٥ أسرة وهدم ٢٢ عقار من منطقة اكشاك ابو السعود العشوائية بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية حتى الآن.



وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية ، أنه تم تسكين الأسر التي تم إخلاء مساكنهم بمدينة الاسمرات في وحدات سكنية مجهزة.



جدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أشرف صباح اليوم على استكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم وقد تم إخلاء 8 عقارات تضم 13 أسرة تم تسكينهم بالأسمرات اليوم.



وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.



وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والأحتياجات الشخصية البسيطة للأسر ، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسيلمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.



كما أكد علي رئيس حي مصر القديمة بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة .. وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالته من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.



وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم وسط انتشار أمني مكثف بحضور اللواء طارق مرزوق حكمدار العاصمة ، واللواء أحمد فاروق مدير الأمن لقطاع جنوب ، واللواء حازم بدوي رئيس مباحث العاصمة ، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ومصطفي عبد العزير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية وتواجد قوات الأمن .