اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم السبت 3-8-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:



- صفقات الزمالك الجديدة تنتظم في تدريبات الفريق

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بالنادي استعدادا لمشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا والموسم الجديد .

https://www.elbalad.news/3930127



- لاعبو الزمالك يتدربون بأحزمة قياسات بدنية لهذا السبب

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بوضع أحزمة قياسات بدنية للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا للموسم الجديد .

https://www.elbalad.news/3930099



- قبل لقاء الزمالك.. تاريخ الفرق المصرية أمام أندية الصومال افريقيًا

حدد نادي الزمالك ملعب مواجهة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته على ملعب بتروسبورت، في ذهاب دور 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 11 أغسطس الجاري.

https://www.elbalad.news/3930049



- عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين

كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مطلب أساسي لأندية الدورى الممتاز قامت بطرحه خلال اجتماع المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مدربي وإداريي الأندية الـ 18 فى المسابقة المحلية.

https://www.elbalad.news/3930029



- 5 معلومات لا تفوتك عن إمام عاشور نجم الزمالك الجديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس سوف يحصل على الاستغناء الخاص بالتعاقد مع إمام عاشور جناح فريق غزل المحلة مساء اليوم مقابل 12 مليون جنيه.

https://www.elbalad.news/3930009



- الزمالك يضع شرطًا للتعاقد مع المدير الفني الجديد.. تعرف عليه

رفض مجلس ادارة نادي الزمالك فكرة استقدام مدير فني أجنبي بجهاز معاون بالكامل خلال الفترة الحالية وسط البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.

https://www.elbalad.news/3929816



- الزمالك يفاوض مدرب الأهلي السابق

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي تدريب القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

https://www.elbalad.news/3929700



- الزمالك يخطر كاف بملاعب مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا

أخطر مسئولو نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بملاعب الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي سيشارك في نسختها الحالية.

https://www.elbalad.news/3929402



- حراس الزمالك الجدد يؤدون تدريبات قوية بقيادة أيمن طاهر

أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس .

https://www.elbalad.news/3930136

